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’lı hırsızlar

Giriş Tarihi: 12.8.2018
PKK’lı hırsızlar
İzmir'in Konak İlçesi'nde, geçen salı günü yakalanıp tutuklanan ve biri terör örgütüne üye olmaktan 7 yıl hapis cezasına hükümlü olan 3 kişinin kaldıkları evde, 120 bin TL değerinde çalıntı ziynet eşyası ele geçirildi. Ziynet eşyalarının, PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla çalındığı tespit edildi. Yakalananlardan Abdülkadir Y'nin, PKK terör örgütünün 'deki gençlik yapılanmasının liderlerinden olduğu belirlenirken, Mehmet Şirin Y.'nin ise, hırsızlıktan sabıkaları bulunan kişileri 'dan İzmir'e getirdiği, burada hırsızlık yaptırtıp tekrar geri gönderdiği belirlendi.
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PKK’lı hırsızlar
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