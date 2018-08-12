Sabuncubeli farkı

SON Başbakan Binali Yıldırım'ın, İzmir'deki 35 projesinden biri olan Sabuncubeli Tünelleri, 11 Haziran'da hizmete açıldı. Ramazan Bayramı'ndan hemen önce açılan ve ücretsiz olan tünellerden günde 40 bin civarında araç geçtiği açıklandı. Hem İzmir- Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indiren tünel, sürücülere hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağladı. Her gün İzmir'den Manisa'ya işe gidip gelen bir çocuk babası Hasan Kazdağı, "Her sabah işe gitmek için Sabuncubeli üzerinden geçiyordum. Trafik yoğunluğu ve virajlar yüzünden insan yola çıkmak istemiyordum. Sabuncubeli Tüneli ile hem güvenli hem de hızlı işimize gidiyoruz" dedi. 8 yıldır İzmir-Manisa arası servis şoförlüğü yapan 56 yaşındaki Ahmet Yeniyurt, "Biz günde 6 kez bu yoldan geçiyoruz. Eskiden Sabuncubeli yolu üzerinde bir kaza olduğunda saatlerce beklemek zorunda kalıyorduk. Ya da o dik ve tehlikeli virajlara kar yağdığında yollar kapanıyordu. Menemen tarafından dolaşıyorduk. Bu da bize en az iki saat kaybettiriyordu. Şimdi güvenli bir tünelden geçerek mesafeden kazanırken aynı zamanda yol bize eziyet olmaktan çıktı. Neredeyse bir ayda bir depo benzin de tasarrufumuz oluyor" diye konuştu.

ÖLÜMCÜL KAZALAR AZALDI

Her gün İzmir'in Buca İlçesi'nden Manisa'ya işe gidip gelen 30 yaşındaki Cumhur Mert, "4 yıldır Sabuncubeli yolu üzerinden Manisa'ya gidip geliyorum. Tünelin açılmasıyla yıllardır eziyet çektiğimizi gördüm. Bunu en çok kış aylarının gelmesi ile daha da çok hissedeceğim. Hem zamandan tasarruf yapıyoruz hem de güvenli bir yolda işe gidip geliyoruz" şeklinde konuştu. Yine işi için İzmir Bornova'dan Manisa'ya giden 29 yaşındaki Tunç Yılmaz, "Beni en çok sevindiren Sabuncubeli yolundaki ölümcül kazaların azalması oldu. Tünel ile güvenlik arttı. Ayrıca İzmir Manisa arasındaki mesafe kısaldı. Bu da bize yakıt ve zaman olarak geri döndü" ifadesini kullandı.