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‘Sahada olun’

teşkilatı ile buluşan Bakan Pakdemirli, “Yerel seçim öncesi çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayın” dedi

Giriş Tarihi: 12.8.2018
‘Sahada olun’
Tarım ve Orman Bakanı , 'da Il Baskanlıgı'nı ziyaret etti. Parti binası girisinde Il Baskanı Berk Mersinli ve partililer tarafından karsılanan Pakdemirli'ye çiçek takdim edildi. Partililere seslenen Bakan Bekir Pakdemirli, konusmasına genel seçimleri hatırlatarak baslayıp, seçimlerde listeye giremeyenlerin partiye küsmemesi gerektigini söyledi. 16 yılda Manisa'ya 25 milyarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söyle dedi: "Bu yatırımların 4.5 milyarı Tarım ve Orman Bakanlıgı'na ait. Yüzde 48.61 oyla da Manisa bu yatırımları taçlandırmıs. Dedigim gibi bu isin bugünü yok. Geçmis basarı, gelecek garantisi degil. Bizim kapı kapı çalıp, partili olmayanları da ikna edip, 'Çocuklarınız için bize oy vermeniz gerek' deyip, bu ikna faaliyete katılmamız gerekiyor." Ekonomik gündemi de degerlendiren Pakdemirli, dövizdeki hareketliliginin yakın zamanda çözülecegini söyledi.
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