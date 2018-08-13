AK
Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
, teşekkür ziyaretlerine hız kesmeden devam etti. Bölünmez Çankırı, teşekkür için uğradığı Selçuk'ta ilk olarak güne AK Kadınlarla birlikte kahvaltı yaparak başladı. Ardından Selçuk'taki esnafları dolaşan, yolda gördüğü vatandaşlarla ilgilenen Bölünmez Çankırı'ya Selçuklular da büyük teveccüh gösterdi. Esnafın sorunları ile ilgilenen Bölünmez Çankırı, dolar üzerinden Türkiye
'ye yapılan saldırılara karşılık dimdik ayakta durduklarını belirterek şunları söyledi: Bize ekonomik olarak diz çöktürmeye çalışıyorlar. Ancak biz kimseye boyun eğmedik, kimsenin karşısında diz çökmedik. Selçuk Belediyesi'ni de ziyaret eden Bölünmez Çankırı'yı burada Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ve belediye personeli çiçekler ile karşıladı.