Büyükşehir’in sağlık ordusu

"Denizli
'de kimse sahipsiz kalmayacak" sloganıyla faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi
Evde Bakım ve Sağlık Merkezi
, bugüne dek 10 bin den fazla ihtiyaç sahibi vatandaşın imdadına koştu. Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 10 binin üzerindeki vatandaşı 125 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman oldu. Merkez, 3 doktor, 39 sağlık personeli, 10 ambulans, 78 araç ve 224 personeliyle hizmet veriyor. Merkezin bugüne kadar 5 bin kişiye evde bakım, 4 bin kişiye evde sağlık, 1350 kişiye ise hasta nakil hizmeti verdiği bildirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, merkezin sadece kent merkezinde değil, 19 ilçe ve 622 mahallede de hizmet verdiğini söyledi. Zolan, "Denizlimizde kimse sahipsiz kalmayacak' dedik. Şükürler olsun yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaya devam ediyoruz" dedi.