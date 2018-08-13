Haber hattı

İBADETHANELERDE BAYRAM TEMİZLİĞİ İZMİR
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Bornova İlçesi'nde, Kurban Bayramı öncesinde belediye ekipleri tarafından ibadethanelerde yapılan temizlik çalışmalarına hız verildi. İlçede bulunan 2 cemevi, 125 cami ve mecsidin yıl boyunca süren aralıksız temizliği bayramın yaklaşması nedeniyle hız verildi. Halı yıkama makinesiyle hijyenik bir ortam sağlanırken camlar, sütun ve ibadethane içinde bulunan eşyalarla birlikte ayakkabı dolapları da temizleniyor. 'KALİTE BİLİNCİ YAYGINLAŞMALI' TÜRKİYE
Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muhsin Çömden, iş yaşamında sürdürülebilirlik ve kalite seviyesinin artmasının tek yolunun, eğitim kalitesinin yükselmesinden geçtiğini söyledi. Kendini geliştiren kişilerin daha kolay kariyer yapabildiğini ifade eden Çömden, "Gelişen teknoloji ile birlikte insanların artık günün koşullarına uygun olarak daha donanımlı bir hale gelmesi gerekir" dedi. EÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJELERİ URLA'DA
URLA
Belediyesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi
arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Mimarlık Bölümü
ve İç Mimarlık Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerin hazırladıkları projeler Urla Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi
'nde sergilenmeye başlandı. Projelerde, Klazomenai Arkeoloji Merkezi ve Kazı Evi ile İskele bölgesi ele alındı. 2. sınıf öğrencilerinin yaptığı çalışmalarda ise uygulanabilir Urla merkezli çalışmalar tasarlandı.