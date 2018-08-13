Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Haber hattı

Haber hattı

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Haber hattı
İBADETHANELERDE BAYRAM TEMİZLİĞİ
'İN Bornova İlçesi'nde, Kurban Bayramı öncesinde belediye ekipleri tarafından ibadethanelerde yapılan temizlik çalışmalarına hız verildi. İlçede bulunan 2 cemevi, 125 cami ve mecsidin yıl boyunca süren aralıksız temizliği bayramın yaklaşması nedeniyle hız verildi. Halı yıkama makinesiyle hijyenik bir ortam sağlanırken camlar, sütun ve ibadethane içinde bulunan eşyalarla birlikte ayakkabı dolapları da temizleniyor.

'KALİTE BİLİNCİ YAYGINLAŞMALI'
Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muhsin Çömden, iş yaşamında sürdürülebilirlik ve kalite seviyesinin artmasının tek yolunun, eğitim kalitesinin yükselmesinden geçtiğini söyledi. Kendini geliştiren kişilerin daha kolay kariyer yapabildiğini ifade eden Çömden, "Gelişen teknoloji ile birlikte insanların artık günün koşullarına uygun olarak daha donanımlı bir hale gelmesi gerekir" dedi.

EÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJELERİ URLA'DA
URLA Belediyesi ile arasında yapılan işbirliği çerçevesinde ve İç Mimarlık Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerin hazırladıkları projeler Urla Belediyesi 'nde sergilenmeye başlandı. Projelerde, Klazomenai Arkeoloji Merkezi ve Kazı Evi ile İskele bölgesi ele alındı. 2. sınıf öğrencilerinin yaptığı çalışmalarda ise uygulanabilir Urla merkezli çalışmalar tasarlandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN