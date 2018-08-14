Ege dolara karşı Başkan Erdoğan’ın “Dövizlerinizi bozdurun” çağrısı Ege’deki vatandaşları döviz bürolarına akın ettirdi. Devletinin yanında olan vatandaşlar: Biz vatanı dolarla almadık. Bu oyunu biz bozarız





OYUNU BOZARIZ

AK Parti MKYK Üyesi ve



DENİZLİ TEK YÜREK



0322 plakalı arabam ücretsizdir" paylaşımında bulundu.



KAFAOĞLU'NDAN 'MİLLİ' VURGUSU

BALIKESIR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ABD'nin ekonomik saldırısına karşı 'yerli değer' vurgusu yaptı. Kafaoğlu, "Bu bir ekonomik savaştır. Ülkemiz üzerinde oynanmak isteyen oyunlara fırsat vermeyeceğiz. Dik durmaya, devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli olan tüm değerlere sahip çıkacağız" diye konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ile yaşanan kriz sonrasında "yastık altındaki dolar ve altınlarınızı bozdurun" çağrısı Ege genelinde karşılık buldu. Evlerindeki ya da banka hesaplarındaki döviz ve altınlarını alarak döviz bürolarının yolunu tutan vatandaşlar yatırımlarını TL'ye çevirerek hükümete yanında olduklarının mesajını verdi. İzmir 'de Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ABD'nin Türkiye'ye olan ekonomik saldırısına tepki göstererek yaşanan siyasi krizden sonra medya reklam planlamalarından Facebook'a ayırdıkları bütçenini tamamını kaldırdıklarını söyledi. Başkan Uğurlu, "Google, Instagram, Twitter ve Youtube'a zaten bütçe ayırmıyorduk. Sadece Facebook bütçemiz vardı. ABD'nin ekonomik saldırılarının ardından geçtiğimiz cuma gününden itibaren bütçemizin tamamını kaldırdık" dedi. İzmirli avukat Abdi Yaşar dolarını Türk Lirası'na çevirenlerin davalarına bedava bakacağını ifade etti. Yaşar, "Bin dolarını bozdurana bedava hukuki danışmanlık, 5 bin dolarını bozduranın davalarına yüzde 50, 10 bin dolar ve üstünü Türk Lirası ile bozduranın ise davalarına bedava bakacağım" diye konuştu. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyeleri, bir açıklama yaparak bilgi birikimi, akademisyenlerle alınacak olan önlem ile politikaların oluşturulması ve hayata geçirilmesinde üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, ABD'ye sert çıkarak, " Çanakkale 'de buğday çorbası ve üzüm hoşafı içerek 7 düveli dize getiren bir milleti dolarla dize getiremezsiniz. 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankların önüne dikilen bir milleti, hukuksuz yaptırımlar ve devlet ciddiyetinden yoksun yaklaşımlarla dize getiremezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dolarla yıkamazsınız" dedi. Denizli 'de esnaf ve iş adamları doların yükselişine tepki olarak kampanyalar düzenledi. Serinhisar ilçesinde bulunan Alabaş Oğlu Kuruyemiş'in sahibi Cemal Alabaş, bin dolar bozduran ve dekontunu getiren vatandaşlara 20 kilogram kırık leblebiyi bedavaya vereceğini açıkladı. Alabaş, "Dolara karşı ben de bir kampanya başlattım. Bu vatan dolarla değil, aziz şehitlerimizin kanlarıyla alındı" diye konuştu. İşadamı Mehmet Eyüpoğlu, müşterisinden gelen 200 bin doları TL'ye çevirdi. Eyüpoğlu, "Herkese örnek olmak istedik. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Bu vatan bizim. Elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. Çağlayan otoparkın sahibi Çağlar Çağlayan, dövizini bozdurup getiren vatandaşlara otoparkın ücratsiz olacağını ifade etti. Bakırlı Gümüşler hattında minibüs şoförlüğü yapan Eşraf Baştürk de dolar bozdurup makbuzuyla minibüse binen yolculardan ücret almıyor. Doların bozdurulması yönündeki çağrılara kayıtsız kalmayan Baştürk, "Vatansa vatan, milletse millet... Dövizini bozdurup makbuzunuzu yanınızda taşıyın makbuz gösterenlere bakırlı gümüşler durağında 20 M0322 plakalı arabam ücretsizdir" paylaşımında bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ABD'nin ekonomik saldırısına karşı 'yerli değer' vurgusu yaptı. Kafaoğlu, "Bu bir ekonomik savaştır. Ülkemiz üzerinde oynanmak isteyen oyunlara fırsat vermeyeceğiz. Dik durmaya, devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli olan tüm değerlere sahip çıkacağız" diye konuştu.