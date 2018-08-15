Egeliler dik durdu dolarını bozdurdu Kur saldırısına karşı Egeliler, dik duruşunu dün de gösterdi. Döviz bürolarına akın eden vatandaşlar, “Önce vatan” dedi. Üniversiteler, odalar ve STK’lar da ABD’ye tepki gösterdi





Başka bir Türkiye yok

EGE KARSİAD (Ege Karadenizli Sanayici İşadamları Derneği) Başkanı Temel Yıldırım ve dernek üyeleri ABD'nin ekonomik saldırısına tepki olarak Karşıyaka'daki Efes Kuyumculuk'ta döviz ve altın bozdurma eylemi yaptı. Ardından açıklama yapan Yıldırım, "Bugün Okyanus ötesinden dünyayı yönetme, haraca bağlama sevdasındaki Uluslararası Gangaster'e taviz vermeyeceğiz. Elemanlarınıza, personelinize sembolik de olsa zam yapın. Ele ele vererek bu saldırıyı da bertaraf edelim. Çünkü başka Türkiye yok" diye konuştu.



Suriyeli esnaf yanımızda

BAŞKAN Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına kayıtsız kalmayan İzmir'deki Suriyeli esnaf da, dükkanlarında döviz bozdurmaya yönelik kampanyalar başlattı. İzmir'de kahve dükkanı sahibi olan Suriyeli Ebu Abdo Halebi, "Türk halkı bize çok iyi davrandı buna bir karşılık olarak böyle bir şey yaptık. Makbuzunu getirene kahve ikramında bulundu" dedi. Makbuzunu gösterene yemek ikram eden Suriyeli lokanta işletmecisi Mustafa Alhamvi ise "Türkiye'nin bize yaptığı iyilikleri Arap ülkeleri yapmadı, bize savaş döneminde kucak açıp ailemizi barındırdı. Bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına minnettarız. Burada Türkiye sayesinde yeni bir hayata başladık. Biz de bu yapılan yardımlara minnettarız ve bu kampanayı başlattık. Sabah 2 kişi makbuzlarını göstererek burada yemeklerini yedi" diye konuştu.



Balıkesir'den tam destek

AK Parti



İş dünyası tek yürek tek ses

İZMIR'DEKI üniversiteler, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Türkiye ekonomisinin hedef alınmasını değerlendirmek üzere DEÜ'de bir araya geldi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bu saldırıların çaresizce kabul edilmesi mümkün değildir" dedi. EBSO'yu ziyaret eden AK Partili Necip Nasır da: Bu saldırıyı bertaraf edeceğiz.



Türk Lirası ile ihracat çıkışı!

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Gezi olaylarında kazanan Türkiye oldu, 15 Temmuz'da kazanan Türkiye oldu, bugün de kazanan Türkiye olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi yeni müttefiklerimizle TL ile ticaret yapmak istiyoruz" dedi.



Döviz bozdurana fincan hediyesi

DENIZLI'DE Bakırlı-Gümüşler hattında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler, döviz bozduran yolcuları ücretsiz taşıma kararı aldı. ABD'nin dolar oyununa bir tepki de Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez'den geldi. Söylemez, elindeki doları bozdurup, makbuzuyla sendika binasına gelenlere özel üretilen kahve fincanı setlerinden hediye edeceklerini söyledi. Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu da kampanyaya tam destek verdiklerini açıkladı. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına Ege'den destek çığ gibi büyüdü. Dövizcilerin yolunu tutan vatandaşlar, "Gün birlik olma günü" dedi. İzmir 'deki üniversite, oda, borsa ve birlikler ile sivil toplum kuruluşları, son dönemde ABD'nin Türkiye ekonomisinin hedef alınmasını, yaptıkları ortak duyuruyla kınadı. EGE Karsiad üyeleri, altın ve dolar bozdurma eylemi gerçekleştirdi. Denizli 'deki STK temsilcileri de vatandaşlara döviz bozdurma çağrısında bulunurken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği de 'İhracatımızı TL ile yapmak istiyoruz' açıklamasını yaptı.KARSİAD (Ege Karadenizli Sanayici İşadamları Derneği) Başkanı Temel Yıldırım ve dernek üyeleri ABD'nin ekonomik saldırısına tepki olarak Karşıyaka'daki Efes Kuyumculuk'ta döviz ve altın bozdurma eylemi yaptı. Ardından açıklama yapan Yıldırım, "Bugün Okyanus ötesinden dünyayı yönetme, haraca bağlama sevdasındaki Uluslararası Gangaster'e taviz vermeyeceğiz. Elemanlarınıza, personelinize sembolik de olsa zam yapın. Ele ele vererek bu saldırıyı da bertaraf edelim. Çünkü başka Türkiye yok" diye konuştu.Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına kayıtsız kalmayan İzmir'deki Suriyeli esnaf da, dükkanlarında döviz bozdurmaya yönelik kampanyalar başlattı. İzmir'de kahve dükkanı sahibi olan Suriyeli Ebu Abdo Halebi, "Türk halkı bize çok iyi davrandı buna bir karşılık olarak böyle bir şey yaptık. Makbuzunu getirene kahve ikramında bulundu" dedi. Makbuzunu gösterene yemek ikram eden Suriyeli lokanta işletmecisi Mustafa Alhamvi ise "Türkiye'nin bize yaptığı iyilikleri Arap ülkeleri yapmadı, bize savaş döneminde kucak açıp ailemizi barındırdı. Bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına minnettarız. Burada Türkiye sayesinde yeni bir hayata başladık. Biz de bu yapılan yardımlara minnettarız ve bu kampanayı başlattık. Sabah 2 kişi makbuzlarını göstererek burada yemeklerini yedi" diye konuştu.Parti Balıkesir il teşkilatı, döviz bozdurma kampanyası başlattı. İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Ziraat Bankasına giderek döviz bozdurdu. Demiraslan, "Geleceğimize sahip çıkmak için buralara akın ettik" dedi. Başkan Kafaoğlu ise, "Nice badireleri atlatmış bir milletiz. Onların doların dövizi varsa imanımız, inançlı bir halkımız var, Türk Liramız var, yerli ve milli değerlerimiz var. Bunlara mutlaka sahip çıkacağız" şeklinde konuştu. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, OSB'nin 1 milyon 160 bin dolarını Türk Lirası'na çevirdi. Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, "Devlet vatandaşına sahip çıkarken, vatandaş da devletine sahip çıkacaktır" dedi.üniversiteler, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Türkiye ekonomisinin hedef alınmasını değerlendirmek üzere DEÜ'de bir araya geldi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bu saldırıların çaresizce kabul edilmesi mümkün değildir" dedi. EBSO'yu ziyaret eden AK Partili Necip Nasır da: Bu saldırıyı bertaraf edeceğiz.Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Gezi olaylarında kazanan Türkiye oldu, 15 Temmuz'da kazanan Türkiye oldu, bugün de kazanan Türkiye olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi yeni müttefiklerimizle TL ile ticaret yapmak istiyoruz" dedi.Bakırlı-Gümüşler hattında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler, döviz bozduran yolcuları ücretsiz taşıma kararı aldı. ABD'nin dolar oyununa bir tepki de Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez'den geldi. Söylemez, elindeki doları bozdurup, makbuzuyla sendika binasına gelenlere özel üretilen kahve fincanı setlerinden hediye edeceklerini söyledi. Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu da kampanyaya tam destek verdiklerini açıkladı.