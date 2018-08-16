Özgür KAYNAR: ABD’yi anınca çomagı hazırla

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Özgür KAYNAR: ’yi anınca çomagı hazırla

Giriş Tarihi: 16.8.2018
"Tekere sokarsan çomak, o çomakla yiyebilirsin dayak!" D
ünyanın kovboyu olduğunu zanneden Conilerin atasözü diyebiliriz yukarıdaki küstah tehdide.
"Tekerime sokarsan çomak, o çomakla atarım dayak!" diye çevirirsek bu sözü, onları anlamak ve anlatmak için tam isabet olur.
Elinde çomak, önüne gelene sallamaya alışmıştır.
Tekerine çomak sokulunca kırmızı pelerin görmüş boğaya döner!
"Süper gücüm, istediğimi yaparım. Benim dediğimi yapma da görelim bakalım" kabadayılığını kendine hakmış zanneder; herkesin koşulsuz itaat etmesini bekler.
Kabarık suç dosyasına bakmaz, başkasına insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkar.
Tarihi kara lekelerle dopdoludur!
Ermeni soykırımı yalanını her fırsatta önümüze çıkarırken, Kızılderilileri yerinden yurdundan nasıl ettiklerini hasıraltı eder.
Tarihte soykırım arayan varsa, Kızılderililerin başına gelenlere baksın yeter.
Her sahnesi algı operasyonu olan Hollywood filmleri ile ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsınlar, kandıramazlar!
Attıkları atom bombalarıyla insanlık tarihine utanç lekesi çalanlar da vahşi batının sakinlerinden başkası değildir!
Yalan rüzgarından farksız o filmleri ile Kızılderililer gibi Japonların da hak ettiğini, kendilerinin haklı olduğunu istedikleri kadar anlatsınlar.
O beyazperde yalanlarına bizim karnımız tok!
"Sadık müttefikiz, sıkı dostuz, şöyleyiz, böyleyiz" dedikçe bize de yaşatmadığı kötülük kalmadığını da iyi biliyoruz Conilerin.
Çaktırmadan ülkemizi arı kovanına çevirdiler, yetmedi o kovana sürekli çomak soktular.
Ne vakit o çomağı elinden alıp biz onun tekerine sokunca, sonu darbelere varan krizler, suikastlar, çalkantılar, ambargolar ve yaptırımlarla fatura kestiler.
Terör ateşi yaktılar, üzerine bir de benzin döktüler; o yangınla kasıp kavrulmamızı istediler.
En son "Dünya 5'ten büyüktür" söylemi ezberlerini bozdu, canlarını fena acıttı.
Tehditle, hileyle, sömürüyle, masumların kan ve gözyaşını akıta akıta kurmaya çalıştıkları 'yeni dünya düzeni' sarsılmasın diye tekrar hücuma geçtiler, kartlarını peş peşe sürdüler.
15 Temmuz'da Türk Milleti'nin sinesine toslayınca bu kez paralarını sopa gibi kullanıp ekonomik savaş ilan ettiler.
Ezcümle...
Şu dünyada bir kötülük varsa, arkasında ABD'yi ara.
'yi anınca da çomağı hazırla.
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Özgür KAYNAR: ABD’yi anınca çomagı hazırla
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