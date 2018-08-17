2023 hedefine daha güçlü ilerleyeceğiz

BALIKESİR'DE AK Parti
İl Başkanlığı'nın organize ettiği toplantıda bir araya gelen Sanayi Odası
, Ticaret Odası
, Ticaret Borsası ile işadamları derneklerinin başkanları ABD'nin ekonomik saldırılarına karşı birlik mesajı verdi. Basın toplantısına AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Sinan Yırcalı, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, ilçe belediye başkanları ve işadamları derneklerinin başkanları katıldı. İl Başkanı Demiraslan, Balıkesir
lilerin Türkiye'nin yeni milli mücadelesinde gereken sorumluluğu alacağını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Marmara Belediyeler Birliğinin encümen toplantısında alınan kararla yaklaşık 190 belediyenin yerli iş makinesi alarak bundan sonra ithal değil yerli ve milli sanayiye destek olacaklarını açıkladı. BTO Başkanı Rahmi Kula ülke olarak zor günlerden geçtiklerini ifade ederken panik yapmadan dikkatli bir şekilde hamleler yapmaları gerektiğini söyledi. BSO Başkan Vekili Sinan Yırcalı, ABD'nin hiçbir ekonomiye sığmayan irrasyonel tepkiler sebebiyle böyle bir ekonomik sıkıntı yaşadıklarını belirtirken bunun psikolojik bir savaş olduğunu ifade etti.