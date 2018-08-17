Altay 2’de 2 peşinde

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Toto 1. Lig'e 1-0'lık Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Altay
, tarihinde ilk kez karşı karşıya geleceği Afjet Afyonspor'u da deplasmanda yenerek seri yakalamayı hedefliyor. Ümraniye maçında sakatlanıp oyunan çıkan ön libero Ferhat'ın da takıma katılmasıyla tam kadro hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Alper Avcı, iyi başlangıcın devamını getireceklerini söyledi. Avcı, "Afyon'da hem sahada hem de tribünde centilmence bir tablo olacaktır. Zorlu ve heyecanlı 90 dakika bizi bekliyor. Tek düşüncemiz 3 puan" dedi