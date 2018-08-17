İzmir’de sahte içki operasyonu

İZMIR'IN
Torbalı İlçesi'nde Yazıbaşı Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokağı'ndaki turşu fabrikasını sahte içki
üretildiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ortak operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu fabrikaya yapılan baskında viski, votka ve rakı gibi dolumu yapılmış, satışa hazır 4 bin 497 şişe içki, 11 bin 190 boş şişe, doldurma makinesi, kapak yerleştirme makinesi, marka basma makinesi, tanker içinde, sıvı halde, doluma hazır 1 ton viski ve 5 bin 320 etiket ve bandrol ele geçirildi. İMHA EDILECEK
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında S.E.Ö. ile Suriye
li H.S, A.A. ve H.F.O. gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede şüphelilerden S.E.Ö. tutuklanırken, Suriye uyruklu 3 kişi ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştıkları belirtildi. El konulan sahte içkilerin ise imha edileceği öğrenildi.