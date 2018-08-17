‘Kaldırımlar sizin olsun yollar bizimdir’

Denızlı'de
Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri kaldırıma park ederek yayaların geçişine engel olan araçlara ve engelli rampalarına park eden araçlara dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Kentin en işlek caddesi Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri tekerlekli sandalye
leriyle, bastonlarıyla, ellerindeki döviz ve afişlerle birlikte yürüyerek kaldırıma park etmiş araçlara etiket yapıştırdı ardından cadde de yürüyüş yaptı. Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aysun Tonel Karaaslan, "Denizlimizde
ne yazık ki kaldırıma park eden araçların sayısı oldukça fazla. Bu araçlar nedeniyle özellikle engelli vatandaşlarımız tekerlekli sandalyeleriyle, görme engellilerimiz ellerinde bastonlarıyla, bedensel engellilerimiz koltuk değnekleriyle kaldırım yerine yoldan yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden başta üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlar bilinçsiz sürücüler yüzünden trafikte tehlike yaşıyor. Engelli rampalarına park eden araçlar, kaldırıma park eden araçlarla ilgili olarak yaşadığımız sıkıntıları ortaya sermek için böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. İl Emniyet Müdürümüz de bizi destek verdi" dedi.