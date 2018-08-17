Körfez Geçişi’ne engel olanlar iyi irdelenmeli

AK Parti Hükümeti'nin İzmir Körfezi'nin iki yakasını birleştirip kentin tıkalı damarlarını açmayı hedefleyen Körfez Geçiş Projesi'ni istemeyen sivil toplum kuruluşlarının, İzmir 3. İdare Mahkemesi'nden aldırdığı yürütmeyi durdurma kararına birçok kesimden tepki yağıyor. Körfez Geçiş Projesi'ni istemeyen sivil toplum kuruluşlarının arkasında kimlerin olduğunun çok iyi irdelenmesi gerektiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı aydın Şengül, "İzmir'e bir şey yapılmasın diyen ideolojik bir yapı var. Buradaki amaç, yapılan bir projeyi durdurmak ya da engellemek olmamalı. Körfez Geçişi Projesi'ne karşı olan sivil toplum örgütleri ve destekçileri samimi ise, 'Güzergahta bir sıkıntı var ama gerekli düzenlemeler yapılırsa sorun çözülür' demeli. Yani ortaya bir alternatif sunmalı. Ancak ortaya bir çözüm de sunmuyorlar. Bunların derdi flamingolar ya da çevre değil. İdeolojik bir yapı var ve bunların arka planında gizli örgüt gibi, İzmir küçük kalsın, İzmir'e kimse gelmesin İzmir'in nüfusu artmasın diye uğraşıyor. Bu sivil toplum örgütlerinin araştırıldığında İzmir'e ne zaman bir proje yapılsa hep dava açmışlar onu görüyoruz" diye konuştu.

TRAFIKTE BOĞULUYORUZ

Kent merkezindeki trafik sorununun her geçen gün arttığını ve bir kaos yaşandığını söyleyen Başkan Şengül, "İzmir'de trafik kilitlendi, kentimiz boğuluyor. İzmir çok ciddi anlamda ulaşım ve otopark sorunu çekiyor. İşte Körfez Geçişi Projesi, mevcut sorunların çözümü için çok önemli. Bu proje ile kent içine girmeden, transit olarak karşıdan karşıya geçişler olacak. Bu sayede Alsancak'ın trafiği de rahatlayacak. Körfez Geçişi ile İzmir'in tıkanmış damarları açılacak. Tüm engellemelere rağmen Körfez Geçişi Projesi hayata geçirilecek" dedi.



ISTEMEZÜKÇÜLER TEPEDEN BAKIYOR YÜRÜTMEYI

durdurma kararı aldıran sivil toplum örgütlerine tepki gösteren İnciraltı Gelişim Derneği de açıklama yaptı. Dernek Başkanı Tayfun Karabulut, "Artık Yeter, İnciraltı'nın İzmir'e kazandırılmasını engellemek için yıllardır çaba sarf edenlerle, İzmir Körfez Geçiş projesini engellemek isteyenler de aynı gruplar. Bu 'istemezükçü' grupların İzmirlilere hep yukardan bakmalarına artık yeter. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz ancak eksiklikler düzeltilerek İzmir Körfez Geçişi mutlaka şehrimize kazandırılmalıdır. 2013 yılında İnciraltı planlamasının iptal edilmesi ile bugüne kadar şehrimiz ve ülke ekonomisi 15 milyar lira kayba uğramıştır. Ayrıca İnciraltı Planı iptal edildiğinde sevinen kesimler, iki kez Expo'da aday olmuş, tüm dünyanın tanıyıp hayran olduğu yerlere nargile salonları, düğün salonları, mangal bahçeleri yapılmasına, akşam müzik seslerinin birbirine girdiği bir yer haline gelmesine neden olmuştur" dedi. Karabulut, Körfez Geçiş Projesi'ne destek verdiklerini, bu proje yapılmasa bile İnciraltı'nın bir an önce planlanması gerektiğini söyledi.