Doktor adayını babası yetiştiriyor

Süleyman?
Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Aytuğ Tekin
(22), yaz stajı yapacağı hastane için İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastanesi'ni seçti. Hastanenin 6. Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde uygulama eğitimine başlayan doktor adayı Tekin'e, babası Uzm. Dr. Enver Tekin
de bir süre hocalık yaptı. Babasının yaptığı ameliyatlara gözlemci olarak katılan Aytuğ Tekin, serviste yatan hastalara yapılan günlük muayenelere de eşlik etti. Babasının kendisine her zaman rol model olduğunu belirten Aytuğ Tekin, "Hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu babamdan öğrendim. Stajımı babamın görev yaptığı hastanede ve onun hocalığı ile yapmış olmak benim için unutamayacağım bir tecrübe oldu. Hastaneye kadar babaoğul, hastane içinde ise hoca- öğrenci ilişkisi yaşadık" dedi. Uzm. Dr. Enver Tekin ise, "Aytuğ'un eğitimiyle hep yakından ilgilenmeye çalışırım. Tıp okuyor olması benim için çok ayrı bir duygudur. Eğitimine katkıda bulunacak tecrübelerimi onunla hep paylaşırım zaten, ama resmi bir şekilde staj öğrencisi olarak bu şekilde onunla bir araya gelmek farklı, heyecan vericiydi" dedi.