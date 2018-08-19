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fobisini yenmek istiyor

Süper Lig’de geçen sezonu beklentilerin üzerinde tamamlayan , ’daki maçlarda aradığını bulamamıştı. Bugün ’a konuk olacak Göz-Göz, şanssızlığını yenmek istiyor

Giriş Tarihi: 19.8.2018
İstanbul fobisini yenmek istiyor
'de , bu akşam 21.45'te renktaşı Stadı'nda 'a konuk oluyor. Göz-Göz, deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyor. 14 yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon tekrar Spor Toto Süper Lig'e geri dönen Göztepe, beklentilerin üzerinde bir performansla tamamladığı 2017-2018 sezonunda İstanbul deplasmanlarında aradığını bulamadı. Göz- Göz, Galatasaray, , , ve müsabakalarından sadece 1 beraberlik alan Göztepe, 9 karşılaşmayı kaybetti. Göztepe sadece Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kaldı, Kadıköy'de ise rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Sarı-kırmızılılar renktaşı Galatasaray'a da iki maçta boyun eğdi. Galatasaray'a sezonun ilk yarısında 3-1 kaybeden ekibi evinde de 1-0 yenildi. Son hafta oynanan maçta Galatasaray Bornova Stadı'nda Göztepe engelini aşarak şampiyonluğunu ilan etti.

BORGES OYNAYACAK
Göztepe, Beşiktaş karşısında da istediği skorları alamadı. Bornova'da Kartal'a 3-1 mağlup olan Göztepe, Vodafone Park'tan 5-1'lik skorla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar Medipol Başakşehir'e taraftarı önünde 2-1, Stadı'nda 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa da Göztetepe İstanbul'da 3-1, İzmir'de 2-0'la geçti. Galatasaray deplasmanına mutlak puan için çıkacak Göztepe, geçen sezon son 9 dış saha randevusunda galibiyet göremedi. Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Kadu ve orta saha Atakan'ın yanı kart cezalıları Poko ve Castro ile 'ndan 1 maç ceza alan kaleci Beto forma giyemeyecek. Göztepe'nin 'dan renklerine dahil ettiği Kosta Rikalı orta saha Celso Borges ise teknik direktör Bayram Bektaş'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.
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İstanbul fobisini yenmek istiyor
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