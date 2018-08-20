İZTO ‘Girişimcilik Merkezi’ kuruyor

GELECEĞİN yenilikçi fikirler ve girişimcilikte olduğunu görerek Kordon'un kara tarafındaki eski hizmet binasını "Girişimcilik Merkezi
" yapmaya karar veren İzmir Ticaret Odası
(İZTO
), kente milyar dolarlık katkı yapacak, fikri olan girişimcilerle büyük şirketleri buluşturacak bu proje için çalışmalara hız verdi. Bu konuda dünyadaki en iyi örneklerin peşine düşen İZTO heyeti, Almanya'nın yenilikçilik merkezi Berlin'den heybesi pek çok fikirle dolu ve heyecanlı döndü. İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Aslanoğlu beraberindeki heyet, Berlin'de dünyaca ünlü yenilikçi girişimci merkezlerini gezdi. Yeni kuracakları Girişimcilik Merkezi'nde kent merkezine uzak firmalar başta olmak üzere firmaların görüşebileceği toplantı odalarının bulunacağını, merkezin teknoloji odaklı olacağını ve uzman bir ekiple yol gösterici misyonun üstlenileceğini kaydeden Kızılgüneşler, "Bu konuda mükemmeliyetçiyiz. İstanbul
'un ardından Berlin'e giderek 13 merkezde temaslarda bulunduk. Hakikaten çok heyecanlı ve motive olmuş bir biçimde döndük. Bu merkezleri verdikleri hizmetler kadar mimari açıdan da inceledik. Hangi özellikleri İzmir
'e transfer edebileceğimizi tespit ettik. 'Almanya'da inovasyon merkezi neden Berlin?' sorusunun yanıtını dinlerken İzmir'le ne kadar çok benzer yönü olduğunu gördük. Nitelikli insan kaynağı, diğer metropollere göre daha düşük maliyetler sunması ve akademik birikim yönünden İzmir de Berlin'e çok benziyor" diye konuştu. İzmir'de sıçrama yaratacak projelerin nüvelerini taşıyacak işbirliği temellerinin de bu seyahatte atıldığını dile getiren Kızılgüneşler, "Özellikle Cisco Innovation Center'daki görüşmemiz üniversitemiz açısından da oldukça verimli oldu. Laboratuvarlarında canlı tanık olduğumuz robotik teknolojilerden çok etkilendik. 20 yılı aşkın süredir faaliyette olan ve 4 milyon kişiye eğitim veren Cisco Networking Academy'nin İzmir'de de aktif olabilmesi için işbirliği kararı aldık" dedi. Kızılgüneşler, eylül ayı başında İsrail'e gideceklerini duyurdu.