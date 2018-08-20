Lebip Timor: Hayat bayram olsun

Yeni bir bayramı kutlamanın ve yaşamanın sevincini yaşamaktayız. Özellikle birlik, beraberlik ve yardımlaşma adına büyük önem taşıyan dini bayramlarımız, en büyük sığınağımızdır. Bayram namazı sonrası yapılan mezarlık ziyaretleri, kurban kesimleri, sonrasındaki el öpmeler, kutlamalar ve bayram harçlıkları bu bayramların ortak özellikleridir. Son yıllarda uzun bayram tatillerinin önce bir trafik kargaşasına dönüşmesi, sonrasında da yaşanan trafik kazaları ve ölümler bu bayramların sevincini ne yazık ki kursağımızda bırakmaktadır. Bayram öncesi özellikle büyük kentlerden büyük bir kaçış başlıyor. Kimi tatile, kimi ailesine koşuyor.

CANAVARA DİKKAT

Ancak, bayramlarda yaşadığımız sevinçleri, son yıllarda mateme dönüştüren en büyük sorunumuz da trafiktir. Büyük kentlerin boşaldığı ve binlerce aracın yollara düştüğü bu günlerde araç kullanmanın önemine dikkat çekmek gerekir. Yorgun araç kullanımının, araçta cep telefonu kullanmanın kazalara davetiye çıkardığı unutulmamalıdır. Araç kullanırken mesaj atmayın, gelen mesaja bakmayın. Telefonunuz çalar ise aracınızı güvenli bir yere çekin ve sonra yapın konuşmanızı. Aşırı hız, hatalı solama, aşırı sıcaktan eriyen ve kayganlaşan yollara da dikkat çekmek isterim. Keza yağmurda kayganlaşan yollar da göz ardı edilmemeli. Trafik işaret ve işaretçileri dikkatle izlenmeli ve başkalarına da saygı unutulmamalıdır. Defansif araç kullanmak, çok önemlidir. 'Bas gaza' bir şarkıdır, siz duymazdan gelin. Ve en önemlisi emniyet kemerinizi takın ve araçtaki herkesin takması için ısrarcı olun. 'Emniyet kemerinizi takın, hayata bağlanın' sloganını günlük yaşamınızın bir parçası haline getirin. Unutmayınız ki, keyifli ve emniyetli yolculuklar güvenli sürüş ile başlar.

CİĞERIMIZ YANMASIN

Bu arada içimizi kavuran ve sadece ormanlarımızı değil, yüreklerimizi de yakan onlarca orman yangınını da unutmayalım. Sigara sağlığa zararlıdır. Keşke hiç içen olmasa. Ancak araçta içip de izmaritlerini çevreye atanlara ne demeli. Kaldı ki araç dahil tüm kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Çevrenizde gördüklerinizi ihbar edin. Onların kesesi yansın ama ormanlarımız yanmasın. Ağız tadıyla ve sevdiklerinizle doyasıya bir bayram sevinci yaşamak varken, trafik canavarına kurban olmayın. Bayramınız kutlu olsun. Mutlu ve sağlıklı nice bayramlara. Hayatınızın her dönemi bayram olsun.