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Nasır’dan meslek odalarına özel ilgi

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Nasır’dan meslek odalarına özel ilgi
AK Parti Milletvekili Necip Nasır, İnşaat, Peyzaj, Çevre, Mimarlık, Makine, Harita Kadastro ve Elektrik Mühendisleri odalarının yöneticileriyle bir araya gelerek sektörün sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Mövenpick Otel'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Nasır, kendisinin de inşaat mühendisi olduğunu belirterek sektörün sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında meslek odalarıyla diyaloğun önemine dikkat çekti. Nasır, "İzmir'in yalnızca bugün ve yarınını değil, 50 yıl sonrasını planlamalıyız. Kenti hak ettiği yere taşımak için bazı stratejik adımların atılması gerekiyor" diye konuştu.
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Nasır’dan meslek odalarına özel ilgi
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