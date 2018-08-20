Nasır’dan meslek odalarına özel ilgi

AK
Parti İzmir
Milletvekili Necip Nasır, İnşaat, Peyzaj, Çevre, Mimarlık, Makine, Harita Kadastro ve Elektrik Mühendisleri odalarının yöneticileriyle bir araya gelerek sektörün sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Mövenpick Otel'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Nasır, kendisinin de inşaat mühendisi olduğunu belirterek sektörün sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında meslek odalarıyla diyaloğun önemine dikkat çekti. Nasır, "İzmir'in yalnızca bugün ve yarınını değil, 50 yıl sonrasını planlamalıyız. Kenti hak ettiği yere taşımak için bazı stratejik adımların atılması gerekiyor" diye konuştu.