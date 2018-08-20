Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Pamukkale’ye yerli turist akını

’ye yerli akını

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Pamukkale’ye yerli turist akını
DENİZLİ'DE, travertenleriyle dünyaca ünlü UNESCO listesinde bulunan 'deki oteller, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. ik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'deki antik havuz ve beyaz travertenleriyle dünyanın her yerinden yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Şen, "9 günlük bayram tatilinde bölgedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Pamukkale, bu yıl turizm sezonunda özellikle yabancı turistlerin büyük ilgisi görüyor. Pamukkale ve Karahayıt bölgesindeki otellerde doluluk oranı yüzde yüzlere ulaşmış durumda" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Pamukkale’ye yerli turist akını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN