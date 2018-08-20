Pamukkale’ye yerli turist akını

DENİZLİ'DE
, travertenleriyle dünyaca ünlü UNESCO Dünya Mirası
listesinde bulunan Pamukkale
'deki oteller, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Denizli Turist
ik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'deki antik havuz ve beyaz travertenleriyle dünyanın her yerinden yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Şen, "9 günlük bayram tatilinde bölgedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Pamukkale, bu yıl turizm sezonunda özellikle yabancı turistlerin büyük ilgisi görüyor. Pamukkale ve Karahayıt bölgesindeki otellerde doluluk oranı yüzde yüzlere ulaşmış durumda" diye konuştu.