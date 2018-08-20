Pes etmedi tarih yazdı

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası
'nda halka aletindeki performansıyla Türkiye'ye tarihinin ilk gümüş madalyasını kazandıran milli cimnastikçi İbrahim Çolak
, daha önceki iki finalde tecrübesizliğinden dolayı madalyayı kaçırdığını ancak ısrarla çalışarak ikinci olmayı başardığını söyledi. İbrahim Çolak, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Avrupa Şampiyonası'nda bireysel alet finallerinin gerçekleştiği son günde kendisini çok iyi hissettiğini dile getirdi. Heyecanlı olmasına rağmen kendisini kontrol etmeyi başardığını anlatan İbrahim Çolak, şöyle konuştu: "Daha önce Avrupa Şampiyonası'ndaki iki finalimde tecrübesizliklerimden dolayı madalyayı kaçırmıştım. Çok üzüldüm ama şunu öğrendim, pes etmememiz gerekiyor. Birinci olmadı, ikinci olmadı ama üçüncüsünde ilk gümüş madalyayı kazandım" dedi. İbrahim Çolak, önlerinde Dünya Kupası
mücadelelerinin ardından Dünya Şampiyonası olduğunu aktararak, hiç tatil yapmadan antrenmanlara devam ettiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: "4 gün tatil yaparsam, bu beni 1 ay geriye atacak. Bayramdan yaklaşık 1 ay sonra Fransa'da Dünya Kupası var. Dünyada ilk 12 takım içine bile girebiliriz."