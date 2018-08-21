Ak parti izmir bayramlaştı

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, İzmir İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri, İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, il yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, ilçe başkanları, aktif görev yapan eski isimler ve çok sayıda partili katıldı. Teşkilatın ilgi gösterdiği bayramlaşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı dinletildi. İzmir'de hayata geçirmeyi planladıkları projelere dair de bilgi veren Pakdemirli, "İzmir bir yükleme limanı haline geldi. Bakan olunca haritaları koydum önüme. Kanal İstanbul, Kazakistan'a kadar giden bir demiryolu. Türkiye ve İzmir bundan faydalanmalı dedim. Türki Cumhuriyetler'in hububatlarının önünden geçmesini izlemeyecek faydalanacak. Global bir tarım firması kurma yolunda ilerleyeceğiz. Gıda da bir markamız olması lazım. İlerleyen günlerde projelerimizi açıklıyor olacağız. Göreve geldiğimde birleştirilen iki bakanlığın toplam 7 buçuk milyar İzmir'e yatırımı olmuş. Ulaştırma Bakanlığı'yla eşdeğer" dedi.

CHP'YE GÖNDERME

Bayramlaşmada söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP'yi de eleştirdi. Hamza Dağ, "Rakibimiz olan parti, gerçi rakibimiz bile olamıyorlar ya, kongre bile toplayamıyor. Yapsak mı yapmasak mı ona bile karar veremiyor" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Önümüzde bir yerel seçim var. Genel seçimde İzmir'de bazı tabuları yıktık. İnanıyorum ki 2019'da İzmir'de tarih yazacağız" diye konuştu. İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, "Gün geçtikçe İzmir'deki ayrışmaları, dedikoduları bir kenara bırakıyoruz. Samimi olarak yüreğimizi açarsak özlem duyduğumuz başarılara ulaşırız. 15-20 belediyeyi de alırız, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de AK Parti bayrağını dikeriz, dikeceğiz" dedi.