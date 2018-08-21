Bayramda sıcak hava kavuracak

KURBAN
Bayramı tatilinde hava sıcaklıkları etkisini sürdürecek. İzmir
'de bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının 33 ile 35 civarında seyretmesi bekleniyor. Mevsim normallerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Meteoroloji
2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Bayram tatili boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklenmezken, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu
'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Rüzgarın genellikle hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege
kıyılarında kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Kurban Bayramı
tatili boyunca ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının, İzmir'de 33-35, Manisa'da 33-36, Balıkesir'de 32-33, Aydın'da 36-38, denizli'de 36-38, Muğla
'da 32-34 derecelerde seyredeceği öngörülüyor.