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Bayramda sıcak hava kavuracak

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Bayramda sıcak hava kavuracak
KURBAN Bayramı tatilinde hava sıcaklıkları etkisini sürdürecek. 'de bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının 33 ile 35 civarında seyretmesi bekleniyor. Mevsim normallerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili değerlendirmede bulunan 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Bayram tatili boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklenmezken, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile 'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Rüzgarın genellikle hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile kıyılarında kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının tatili boyunca ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının, İzmir'de 33-35, Manisa'da 33-36, Balıkesir'de 32-33, Aydın'da 36-38, denizli'de 36-38, 'da 32-34 derecelerde seyredeceği öngörülüyor.
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Bayramda sıcak hava kavuracak
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