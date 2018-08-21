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İzmirliler şehitliğe koştu

Giriş Tarihi: 21.8.2018
İzmirliler şehitliğe koştu
İZMIR'DEKI şehit aileleri, arife günü, Kadifekale Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, şehitlerinin mezarlarını temizledi, ektikleri çiçekleri suladı, bakımlarını yaptı. Acıları hâlâ taze olan şehit yakınları, mezarların başında Kuran'ı Kerim okudu. da, geçen yıl şehit olan oğlu Onur Sünüoğlu'nun mezarını özenle temizledikten sonra üzerinde fotoğrafı bulunan mezar taşına şehidin arkadaşlarının hediye ettiği askerlik künyesi ile tespihi astı. Abdülkadir Sünüoğlu, "Sözün bittiği yer. Bizim için bayram yok. Buraya gelip en azından yattığı yeri görüyoruz, onu seviyoruz. Tüm şehitlerimiz bizim evlatlarımız" dedi. 2011 yılında 'te şehit olan Önder Turgay'ın ağabeyi Ercan Turgay da acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, oğluna şehit kardeşinin adını verdiklerini, onun ismini yaşattıklarını anlattı. Şehit annesi Elmas Elçi ise "O bizim ziyaretimize geleceğine biz her bayram onun ziyaretine geliyoruz" ifadelerini kullandı.
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İzmirliler şehitliğe koştu
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