Komiserin dikkati ile hırsız yakalandı

İzmir'in Menemen İlçesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde Şehit Aycan Aksoy Caddesi'ndeki giyim mağazasının sahibi M.İ, bir gece önce ödemelerini yapmak için kasaya koyduğu 35 bin lira parayı yerinde bulamadı. Büyük şok yaşayan M.İ, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu bildirdi. Giyim mağazasında güvenlik kamerası olmaması üzerine ekipler, bölgedeki iş yerlerinin kameralarını inceledi. Ekipler, görüntülerde, siyah eşofmanlı, beyaz tişörtlü bir şahısın mağazaya saat 08.25'te girdiğini ve 13 dakika içeride oyalandığını belirledi. Tek tek cadde üzerindeki kamera kayıtlarından zanlının nereye gittiğini inceleyen Menemen polisi, şüphelinin siyah bir cipe binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Menemen Asayiş Büro Amirliği'nde görev yapan genç komiser Savaş Ayçiçek'in dikkati sayesinde zanlının kimliği kısa sürede belirlendi. Daha önce göçmen kaçakçılığı operasyonunda görev yapan Ayçiçek, hırsızlık görüntülerini izlerken 'Bu şahısı tanıyorum. Daha önce göçmen kaçakçılığı operasyonunda bu zanlıyı görmüştüm' dedi. Bunun üzerine Ayçiçek ve ekibi çalışmalarını Suriyeli şahıslara yöneltti. Menemen Sanayi Sitesi'nde takıldığı belirlenen Suriye uyruklu M.A. olay yerinden uzaklaştığı siyah renkli cipin içerisinde kıskıvrak yakalandı.

SUÇUNU ITIRAF ETTI

Hırsızlık zanlısı M.A, emniyetteki ifadesinde 35 bin lira nakit parayı çekmecedeki anahtarla açarak kasadan çaldığını itiraf etti. Polis ekipleri yaptığı araştırmada çalınan 35 bin lira paradan 15 bin 500 lirayı cipin içerisinde, 5 bin lirayı ise evdeki çekyatın döşemesi içinde saklanmış halde buldu. Çalınan 35 bin lira paradan bulunan 20 bin 500 lirası mağaza sahibi M.İ'ye teslim edildi.