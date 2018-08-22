Baklava mesaisi

BAYRAM
sofralarının vazgeçilmezi baklava, yine en çok tercih edilen tatlılardan biri oldu. İncaçılmış yufkası, bol ceviz veya fıstığı, tam kıvamındaki şerbeti ile damakları tatlandıran baklavalar, bayram
ziyaretlerinde de en çok götürülen hediyeler arasında ilk sırada yerini aldı. Bayram süresince yoğun sipariş almaya başladıklarını belirten baklava ustası Veysel Murat, 17 farklı satış noktasında taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi. En pahalı tatlı çeşitleri arasında yer alan baklavalarda fiyatların 3 aydır değişmediğini vurgulayan İzmir Ticaret Odası (İZTO) 10. Pasta ve Şekerleme Meslek Komitesi Meclis Üyesi de olan Murat, "Fıstıklı baklava kilogramı 75 lira, cevizli baklava 54 lira, şöbiyet ve diğer çeşitleri ise 80 lira civarında seyrediyor. Hiçbir ürünümüzde bayram zammı olmadı. Yaklaşık 3 aydır fiyatlarımız bu şekilde devam ediyor. Siparişlerimiz günlere yayıldı. Yoğun bir şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Bayramın sonuna doğru biraz daha sakinleyeceğini düşünüyoruz" dedi.