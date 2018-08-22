Bilim kadınlarından yeşil binalar için çözüm

EGE
, Dokuz Eylül ve Manisa Celal Bayar Üniversiteleri'nde görevli sekiz öğretim üyesi bir süre önce 'Disiplinlerarası Ortak Çalışma Protokolü' çerçevesinde Türkiye
'nin ilk resmi Biyotasarım Takımı
'nı kurdu. Çevreye duyarlı biyotasarım ürünleri geliştirmek üzere yola çıkan bilim kadınları, biyolojik kökenli doğal malzemeler üretmek üzere başlattıkları çalışma kapsamında, bakterileri kullanarak yeşil bina
konseptine uygun yapı malzemesi geliştirdi. İki ürün için patent başvurusunda bulundu. Türkiye Biyotasarım Takımı'nı ziyaret eden Ege Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Budak, mimar, biyomühendis, inşaat, makine, kimya ve elektrik-elektronik mühendislerinden oluşan bilim insanlarını tebrik etti.