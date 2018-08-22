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Bilim kadınlarından lar için çözüm

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Bilim kadınlarından yeşil binalar için çözüm
EGE, Dokuz Eylül ve Manisa Celal Bayar Üniversiteleri'nde görevli sekiz öğretim üyesi bir süre önce 'Disiplinlerarası Ortak Çalışma Protokolü' çerçevesinde 'nin ilk resmi 'nı kurdu. Çevreye duyarlı biyotasarım ürünleri geliştirmek üzere yola çıkan bilim kadınları, biyolojik kökenli doğal malzemeler üretmek üzere başlattıkları çalışma kapsamında, bakterileri kullanarak konseptine uygun yapı malzemesi geliştirdi. İki ürün için patent başvurusunda bulundu. Türkiye Biyotasarım Takımı'nı ziyaret eden Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Budak, mimar, biyomühendis, inşaat, makine, kimya ve elektrik-elektronik mühendislerinden oluşan bilim insanlarını tebrik etti.
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Bilim kadınlarından yeşil binalar için çözüm
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