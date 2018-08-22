Göztepe’ye Love ya da Berg gelecek

SPOR Toto Süper Lig
'de ilk 2 haftayı puansız kapatan Göztepe, golcü transferinde vites yükseltti. Mevcut forveti Nabil Ghilas'ı gözden çıkaran sarı-kırmızılıların Beşiktaş
'ın Brezilyalı yıldızı Vagner Love ya da İsveçli Marcus Berg'i kadroya dahil edeceği bildirildi. Love için Beşiktaş'la görüşen Göztepe'nin önemli bir mesafe katettiği iddia edildi. Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon euro kazanan Love konusunda siyah-beyazlı yönetimle masaya oturan Başkan Mehmet Sepil
'in "Oyuncunun yarı parasını siz, yarısını biz ödeyelim" teklifini sundu. Love'ın maliyetini karşılamakta zorlanan siyah-beyazlıların da Sepil'in önerisine sıcak baktığı vurgulandı. Öte yandan transferin olmama ihtimaline karşı Berg ile de arasını sıcak tuttulduğu belirtildi.