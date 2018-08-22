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kahAziz Nesin Bilgi ve ’ne ilgi

Giriş Tarihi: 22.8.2018
kahAziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’ne ilgi
EĞİTİMDE fırsat eşitliğinin sembolü olan ve sağladığı ücretsiz ders desteği programlarıyla üniversite hazırlığında yüzde 92'lik başarı oranı yakalayan Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi ve , 2018- 2019 dönemi için öğrencilerin birinci tercihi oldu. Açıldığı günden bu yana hem gençlerin hem de ailelerin elinden tutan Merkeze için 400 üniversite adayı başvurdu. Öğrencilerin rekor başvurusuyla onurlanan Merkez, lisans ve ön lisans programlarına hazırlanan gençlerin ders desteği ihtiyaçlarına tüm yönlerinle cevap verecek teknik donanım ve eğitim kadrosuyla yeni dönem hazırlıklarını tamamladı.
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kahAziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’ne ilgi
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