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KSK, Van’a kilitlendi

Giriş Tarihi: 22.8.2018
KSK, Van’a kilitlendi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Karşıyaka, 2 Eylül'de deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor'la oynayacağı yeni sezonun ilk maçına odaklandı. kampı sonrası son hazırlıklarını tesislerinde yapacak yeşil-kırmızılılar, sezona 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor. ekibi, maçtan iki gün önce Van'a giderek pusuya yatacak. Grubun en iddialı takımlarından biriyle karşılaşacaklarını söyleyen teknik direktör Ufuk İskender, "1. Grup'ta olsaydık 'Açık ara şampiyon oluruz' diyebilirdim ancak biz zorlu bir gruptayız. 12 takımın şampiyonluk iddiası var. Van'da alacağımız bir galibiyet rotamızı belirler. Ben takımıma çok güveniyorum, yeter ki disiplini bozmayalım" dedi.
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KSK, Van’a kilitlendi
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