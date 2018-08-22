Lezzetli tescil ile esnafa bol kazanç

IZMIR Ticaret Odası (IZTO), hepsi de kendine özgü lezzetler olan kumru, boyoz, sambali ve lokma için cografi isaret almasının ardından kolları sıvadı ve tescile uygun üretim yapan üyelerine "Bu isyerinde cografi isaretli ürün satılmaktadır" ibareli çıkartmaları dagıtmaya basladı. Öte yandan Türk kahvesi ve Izmir tulum peyniri için yürütülen cografi isaret çalısmalarında da gözler Türk Patent ve Marka Kurumu'na çevrildi.

KALİTE VURGUSU

Temsil ettigi 80 bin üye ile Izmir is dünyasının lokomotif kuruluslarından biri olan IZTO, kente özgü ürünlerin yurt içi ve yurt dısı pazarlarda hak ettigi degeri görmesi ve rekabette avantaj saglamak için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan aldıgı cografi isaretleri, üyelerin hizmetine sunmaya basladı. Izmir kumrusu, Izmir boyozu, Izmir lokması ve Izmir sambalisi olarak tescillenen ürünlerle ilgili özel çıkartma hazırlayarak üyeleri için pazarlamada fark yaratan IZTO, boyoz gibi boyoz, kumru gibi kumru yemek isteyen vatandaslar için de bir kalite standardı yakalanmasını saglayacak. IZTO Yönetim Kurulu Baskanı Mahmut Özgener, "Izmir'de nereye bakarsanız bir degerler hazinesi görürsünüz. 8 bin yıllık kent tarihindeki onlarca medeniyet bize muhtesem bir damak tadı bıraktı. Biz de bu mirasa sahip çıkarak, bu nadide kültürel degerler ekonomik kazanca dönüssün istedik" dedi. Bir ürünün yöresel ürün kategorisine girdigi anda piyasa degerinin yüzde 20 üzerinde bir rakama ulasabildigini kaydeden Özgener, "Tescil kadar sonrasındaki çalısmalar da önemli. Ilk asamada bu dört cografi tescilli ürünümüz için bini askın üyemize çagrı yaptık. Sartları saglayan çıkartmayı is yerine asarak önemli bir rekabet avantajı elde edecek ve o da formülüne uygun ve kaliteli üretim yaptıgını tescil etmis olacak" dedi.

İKİ YENİ ÇALIŞMA

Öte yandan Türk kahvesi ve Izmir tulum peyniri için de hali hazırda bir çalısma gerçeklestirdiklerini anımsatan Özgener, "Bu konuda da bilimsel rapor ve doküman tamamlama çalısmaları sürüyor. Onlardan da yakın zamanda olumlu sonuç bekliyoruz" bilgilerini verdi.