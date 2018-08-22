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Şeytan’da bilinmezliği sürüyor

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Şeytan’da Kerim Avcı bilinmezliği sürüyor
SPOR Toto 1. Lig'de geçen sezon Altınordu formasıyla 16 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken ve bu sezon öncesi ekibinden ayrılarak 'la anlaşan 'nın durumu belirsizliğini koruyor. Eskişehirspor, Altınordu'yla sözleşmesi devam eden Kerim'in serbest kalması için gereken 300 bin lirayı henüz ödemedi. Es-Es, mali sorunlar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkaramayınca ilk 2 maçında altyapı oyuncularıyla mücadele etti. Halen resmi olarak Altınordu'nun futbolcusu olan Kerim'in durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
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Şeytan’da Kerim Avcı bilinmezliği sürüyor
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