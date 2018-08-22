Züğürt tesellisi

Süper Lig
'de Göztepe İstanbul deplasmanında kaybederken, Akhisarspor evinde 2. yarısını 10 kişi oynadığı maçta Rizespor ile puanları paylaştı ve 2 temsilcimiz de çifte bayram sevincini yaşayamadı. Spor Toto
1. Lig'de ise, Spor Toto 1. Ligde ise, Altay ve Balıkesirspor deplasmanlardan 1'er puan çıkardı. Altınordu ise evinde kaybederken Denizlispor'un zorlu Adana deplasmanından 3 puanla dönmesik Ege futbolu adına tek teselli oldu. Spor Masa'sında Gizem Yılmazer
sordu, Serhan Çifdalöz ve Lebip Timor, temsilcilerimizin 2.haftadaki performanslarını değerlendirdiler. Gizem Yılmazer: Göztepe, Galatasaray'a zorladı ancak yıkamadı. Neden kaybettiler ?
- Lebip Timor:
Göztepe, Beto, Poko ve Castro gibi üç ası olmamasına rağmen aslanlar gibi mücadele etti, ama puan alamadı. Özellikle maçın son bölümlerinde Galatasaray'a ecel terleri döktürdü. Göztepe'nin pozisyon üstünlüğünü yansıtsa da, maç bittiğinde tabelada Galatasaray üstünlüğü vardı. Takım savunmaları mükemmel ama pozisyon değerlendirmede sıkıntı yaşıyorlar. En azından 1 puanı hak etmişlerdi, yazık oldu. - Serhan Çifdalöz:
Her şeyi yaptı Göztepe ama golü bulamadı. İlk yarıda 3 pozisyondan elleri boş dönerken Galatasaray girdiği tek pozisyondan gol çıkardı ve bu üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürdü. Lebip abinin dediği gibi 3 temel taşı yoktu Göztepe'nin. İki maç, 0 puan ama ilerisi için ümit verdiler. Zor bir fikstür. Şimdi de Fenerbahçe ile oynayacaklar. Biraz sabır ve zamana ihtiyaçları var. Bir de iyi bir golcüye. Gizem: Akhisarspor 10 kişi ile puan aldı. Bir puana sevinmeli mi?
- Lebip:
Kendi sahanda 2 puan kaybediyorsan üzülmelisin ama ilk yarı sonunda 10 kişi kalıyorsan, 1 puan için de "Koy sepete" diyebilirsin. Her iki takım adına da 3'er topun direklerden döndüğü bir maç oldu. İlk yarı biterken rakibine tüküren Seleznyov'un kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıya hem 1-0 geriden hem de 10 kişi başlayan Akhisarspor adına bu beraberlik de önemlidir. - Serhan: Süper Kupa
şampiyonu bir takımı daha çok seyirci desteklemeliydi. Tribünlerdeki boşluklar ve sahanın berbat zemini öne çıktı. Direklerden dönen tam 6 top, kaleci Fatih'in yıldızlaşması, Selznyov'un kırmızı kartı maçın önüne geçti. Kaybedene yazık olacaktı. Ancak Akhisarspor'un saha avantajını kullanamadığını söylesek de 10 kişi alınan 1 puanı da yabana atmamak lazım. Gizem: Altınordu neden kaybetti?
- Lebip:
İlk yarı bittiğinde bariz bir Gençlerbirliği üstünlüğü vardı. Altınordu ilk yarının uzatmalarında bulduğu tek pozisyonla gitti soyunma odasına. Hüseyin hoca ikinci yarıya 2 değişikle başladı ve ibre Altınordu'ya döndü ve beraberlik geldi. Ancak sonrasında da maçı kazanacak pozisyona giremedi ve son dakikalarda yediği golle kaybetti. - Serhan:
Tecrübesi ile bu ligin üstünde bir takım Gençlerbirliği. Ancak Altınordu'nun yaşadığı ritim bozukluğu benim için sürpriz oldu. Pozisyon üretemiyorlar, en büyük sorun bu. Gizem: Altay, Afyon'dan istediğini aldı mı?
- Lebip:
Afyon, her zaman ve her takım için zor bir deplasman. Müthiş bir seyirci baskısı var. Altay müthiş bir ilk yarı oynadı, ancak gol bulamadı. İkinci yarıda öne geçmeyi başarsa da sonra geriye yaslandı ve çok baskı yedi. Son dakikalarda yediği golle de 2 puanı Afyon'da bıraktı. - Serhan:
Afjet Afyonspor saha ve seyirci avantajını iyi kullanan bir ekip. Kendi sahasında devirmek zor. Ancak Altay bu zinciri kırabilirdi ama öne geçtikten sonra maçı kazandığını zannetti ve bu da pahalıya patladı. Kazanamıyorsan, kaybetmemek de önemli. Hele bunu deplasmanda başarmak daha da önemli. Gizem: Denizlispor Adana'dan 3 puanla dönüyor. Denizli'yi nasıl buldunuz?
- Lebip: Adana Demirspor
, bu ligin çok üstünde paralar harcayarak bir takım kurdu. Maça da seyirci desteği ile çok baskılı başladı ama dakikalar ilerledikçe Denizlispor, ayağa paslarla bu baskıdan çıkmayı başardı. Geçen hafta sahasında kaybeden Denizlispor adına bu galibiyeti çok önemsiyorum. - Serhan:
Adana Demirspor'un telaşlı futboluna karşılık Denizlispor aklını koydu sahaya. Her iki takım da sezona iddialı takımlarla girdi. Bu nedenle Denizlispor'un böyle bir rakibini deplasmanda yenmesinin değeri ileride daha iyi anlaşılacaktır. Gizem: Balıkesirspor Baltok uzatmalarda 2 puan kaybetti.
- Lebip:
Eskişehir gibi zor bir deplasmanda 2 kez öne geçtiler ama uzatmalarda gelen gollerle 2 puanı bıraktılar. Transfer yasaklısı bir takım, 2 maç, 2 puan, hiç yoktan iyidir. - Serhan:
Eskişehir deplasmanında 1 puanı çok değerli buluyorum.