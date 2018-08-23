Altay, İstanbulspor’a geçit vermiyor

SPOR Toto 1. Lig'de 3. hafta mücadelesinde cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Altay, rakibiyle oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Siyahbeyazlılar en son 2000 yılında deplasmanda 1-0 yenildiği İstanbulspor karşısında bu tarihten sonra çıkdığı müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. İki takım arasında 2008'de oynanan son randevuyu Altay, deplasmanda 5-0 kazandı. İzmir ekibi bu hafta sahadan 3 puanla ayrılması halinde ilk dış saha galibiyetini elde edecek. Ligde iki takımın da 4'er puanı bulunurken, 5. sıradaki Altay bir basamak üstünde yer alan İstanbulspor'u geride bırakmayı hedefliyor.

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