Engeline aldırmadan iyilik için çalışıyor

İzmir'in Foça İlçesi'nde yaşayan 50 yaşındaki doğuştan bedensel engelli İsmet Turguttekin, 10 yıldır her gün kendisi gibi engelli bireylere yardım etmek için sokağa çıkıyor. İki bacağı tutmayan Turguttekin, akülü arabasıyla kapak, gazete, plastik şişe ve geri dönüşüme uygun diğer malzemeleri toplayıp satıyor. Elde ettiği parayla engellilere tekerlekli araba, baston ve ihtiyaç malzemeleri alıyor.

HER GÜN TOPLUYOR

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ninbaşlattığı pet şişe kapağı toplama kampanyası ile yardım fikrinin doğduğunu belirten Turguttekin, "Yıllarca kamyonetler dolusu kapak toplayıp İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de yardımıyla gönderdim. Ancak birkaç yıldır hiçbir kurumun bu işle uğraşmaması nedeniyle zorluk yaşadım" dedi. "Hiç bir kurum uğraşmasa da ben engellilere faydalı olmak için çalışmaya devam ediyorum" diyen Turguttekin, "Evde boş oturmayı sevmiyorum. Birkaç kişinin hayır duasını almak bile benim için önemli. Artık sadece mavi kapak değil, okunmuş gazete, plastik şişe ve geri dönüşüme verilebilecek malzemeleri de topluyorum. Yeter ki akülü arabamla taşıyabileceğim ağırlık ve boyutta olsun. Restoranlar, kafeler, bayiler, kahvehaneler, dükkanlar bu tür malzemeleri torbalayıp hazırlıyor. Her gün aynı saatlerde uğrayıp alıyorum. Topladıklarımı hurdacılara satıyorum. Parasıyla, aynı zorlukları yaşadığımız engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Beni takdir eden de eleştiren de var. Ama ben bir engelliyim ve benden daha zor durumdaki bir başka engelliye umut olabiliyorum. O zamanda çok mutlu oluyorum" dedi.