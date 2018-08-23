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Evde sağlık hizmeti alan hastalara ziyaret

İl Sağlık Müdürü , evde sağlık hizmeti alanları ’nda ziyaret etti. Ekibiyle hastaları muayene eden Salnur, İzmir’de evde bakım hastalarının tahlillerinin evlerinde yapılmaya başlanacağı müjdesini verdi

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Evde sağlık hizmeti alan hastalara ziyaret

İZMIR İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. 'nın birinci gününde evde bakım hastaları İklime Atalay, Safiye Akmeşe ve Şükrü Şahin'i evlerinde ziyaret etti, bayramlarını kutladı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sema Aktolga tarafından organize edilen programda Salnur, hastalar ile tek tek ilgilenerek ekibiyle birlikte muayene etti. Hastalar ile sohbet eden Salnur, "Evde sağlık hizmetleri kapsamında şuan 'de toplam 35 sağlık kurumunda evde sağlık hizmeti veriliyor. Kentte aktif kayıtlı 24 bin evde bakım hastası bulunuyor. İnşallah bayramdan sonra evde bakım hastalarımızın tahlillerini de evde yapmaya başlayacağız ve bu 'de ilk olacak" dedi. Hastaneye gitti Evde Bakım Hastası İklime Atalay'ın oğlu Ali Sabit Atalay, "Çok teşekkür ediyorum evde bakım hizmetleri ekibi bugüne kadar beni hiç kırmadılar haklarını ödeyemem. Allah sizden razı olsun" dedi. n Evde Bakım Hastası Safiye Akmeşe'nin eşi Ali Akmeşe ise, "Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinden aldığım bilgilerle eşimin şeker ve tansiyon takibini evde yapıyorum. Şuan eşimin sağlığı yerinde" dedi. S.B.Ü. Bozyaka EAH'yi de ziyaret eden Salnur, acil serviste yatan hastalarla tek tek ilgilendi, bayramlarını kutladı. Nöbetçi sağlık personelleriyle de bayramlaştı.

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Evde sağlık hizmeti alan hastalara ziyaret
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