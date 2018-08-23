Haberhattı

KAZILAR AİGAİ'Yİ 10 BİN KİŞİ GEZDİ

MANISA'DA tarihi MÖ 8. yüzyıla dayanan ve son dönemde bulunan eserlerle adını duyuran Aigai Antik Kenti'ne olan ziyaretçi ilgisi katlanarak devam ediyor. Kazılara başkanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin, 2014'de bin 500 kişinin ziyaret ettiği kentin, 2018'de 10 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini söyledi.

DEDEDEN KALMA 124'Ü RESTORE ETTİ

DENIZLI'DE taşımacılık şirketi sahibi Tolga Pişkin'e (32), 2011 yılında yaşamını yitiren dedesi Cevdet Pişkin'den, uzun yıllar garajda bekleyen 1974 model Murat 124 marka otomobil miras kaldı. Arabayı baştan aşağı orijinal parçalarıyla yenileyen Pişkin, sıfır motor taktırıp koltuklarını yenileyip, rengini de kırmızıya boyattı. Pişkin, 1 yıl sanayide kalan otomobile yaklaşık 40 bin lira harcadı.

İEF'DE ZİYARETÇİLERİ ÇEKİRGE KARŞILAYACAK

TÜRKIYE'NIN ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı, 7 Eylül'de kapılarını 87'nci kez açacak. Bu yıl Kültürpark'ta konukları mekanik robot 'The Giant Grasshopper' (Dev Çekirge) karşılayacak. Fantastik böceklerin sürprizlerle dolu renkli dünyasını fuar ziyaretçilerine sunacak Dev Çekirge'nin bacakları üstünde dansçı, müzisyen ve akrobatlar da gösteri sunacak.