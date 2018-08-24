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nden yadigar alyansa kavuştu

’de , 15 gün önce kaybettiği 45 yıllık nin alyansını bindiği takside unuttu. ve Otomobilciler Esnaf Odası, uzun uğraşlar sonucu Öztaş’ı bularak alyansı teslim etti

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Eşinden yadigar alyansa kavuştu

Taksilerde unutulan eşyalar için Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda yoğun mesai harcanıyor. Bu amaçla oluşturulan özel ekip görev yaparken, eşyalar sahiplerine ulaştırılıyor. Taksi şoförü İrfan Kartal da aracında unutulan cüzdanı, ve Otomobilciler Esnaf Odası'na teslim etti. Cüzdanın içinde altın alyans, bir miktar para ve not kağıdı olduğu görüldü. Odanın genel sekreterliğini yapan, emekli emniyet amiri Mesut Yılmaz, kağıttaki bilgilerden yola çıkarak, 'a (64) ulaştı. 15 gün önce kaybettiği 45 yıllık Şerafettin Öztaş'tan hatıra alyansı kendisine ulaştırılan Öztaş, çok mutlu olduğunu söyledi.

ÇOK DUA ETTIM
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan'dan cüzdanını teslim alan, 2 çocuk sahibi Mualla Öztaş, alyansı tekrar görünce duygulandı. Öztaş, "Eşimin ölümünün acısına ondan yadigar yüzüğün kaybolması da eklenmişti. Bulunması için çok dua ettim. Tekrar kavuşacağıma yürekten inanıyordum, dualarım kabul oldu. Ne kadar teşekkür etsem ve şükretsem az" dedi.

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Eşinden yadigar alyansa kavuştu
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