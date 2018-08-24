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üyelerine destekleri

Giriş Tarihi: 24.8.2018
İZTO üyelerine fuar destekleri
IZMIR (IZTO), üyelerinin ürün ve hizmetlerinin daha rahat görücüye çıkması için tesvikleriyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Sahip oldugu 80 bin üyesinin, çagın ihtiyaçlarını takip ederek aktif ve kazançlı bir ticaret yapması için çaba gösteren Izmir Ticaret Odası, yurtiçi ve yurtdısı stantla fuar katılım destekleri, yurtiçi uçakla fuar ziyaret organizasyonu destekleri ile yurtiçi ve yurtdısı semsiye stant organizasyonu desteklerini yeniledi. IZTO Yönetim Kurulu Baskanı Mahmut Özgener, "Yönetim olarak, meslek komitelerimizin de görüslerini alarak fuarcılık hizmetlerimizin gelistirilmesi amacıyla toplantı serileri düzenleyerek destek kalemlerimizi güncelledik" diye konustu.
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İZTO üyelerine fuar destekleri
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