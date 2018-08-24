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Üstek iddialı konuştu

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Üstek iddialı konuştu
DENIZLISPOR takım oyuncuları ile yöneticiler ve taraftar, Kurban Bayramı dolayısıyla Tesisleri'nde düzenlenen törende bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde konuşan kulüp başkanı Mustafa Üstek, "Denizlispor'da güzel günler başlıyor. Takım bunun sinyalini verdi. Bu hafta Hatayspor maçını da aldıktan sonra artık çıkışımızı sürdüreceğiz. Takımımız kendine geliyor artık, eksiklerimiz tamamlanıyor. Bir forvet eksiğimiz vardı, Nijeryalı Gbolahan Salami'yi alarak işi bitirdik. Bu arada oyuncumuz Kibong Mbamba sakat. O da Altınordu maçından sonra yetişecek. Eksiksiz bir kadro olarak çıkacağız artık. Hedefi olan bir takım olacağız, onun için uğraşıyoruz, onun için bu kadroyu kurduk. Bir üste oynayan bir takım olarak inşallah ya ilk iki ya da playoff'tan çıkacağız" dedi.
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Üstek iddialı konuştu
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