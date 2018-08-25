Almanya’nın tiyatrolarında Türk esintisi

ALMANYA'DAKI tiyatro sahnelerinde masallardan yola çıkarak sahnelenen oyunların kostüm ve sahne tasarımları, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) modacıları tarafından yapılıyor. Almanya'daki Theater Spiellust Grubu'nun sahnelediği Alis Harikalar Diyarı masalını Michelstadt kentindeki açık hava tiyatrosunda prömiyerini yapmasının ardından İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich ile İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Mezunu Cansu İncesu, kostüm ve sahne tasarımlarıyla Alman tiyatro yaşamında Türk modacıların izlerini yansıtıyor.Fröhlich ve İncesu, Caberet ve Kral Übü oyunlarının da kostüm ve sahne tasarımlarını hazırlıyor.

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