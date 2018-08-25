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’nın tiyatrolarında Türk esintisi

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Almanya’nın tiyatrolarında Türk esintisi

'DAKI tiyatro sahnelerinde masallardan yola çıkarak sahnelenen oyunların kostüm ve sahne tasarımları, 'nin (İEÜ) modacıları tarafından yapılıyor. Almanya'daki Theater Spiellust Grubu'nun sahnelediği Alis Harikalar Diyarı masalını Michelstadt kentindeki açık hava tiyatrosunda prömiyerini yapmasının ardından İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich ile İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Mezunu Cansu İncesu, kostüm ve sahne tasarımlarıyla Alman tiyatro yaşamında Türk modacıların izlerini yansıtıyor.Fröhlich ve İncesu, Caberet ve Kral Übü oyunlarının da kostüm ve sahne tasarımlarını hazırlıyor.

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Almanya’nın tiyatrolarında Türk esintisi
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