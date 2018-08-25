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Altay, deplasmanında

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Altay, İstanbul deplasmanında

SPOR Toto 1. Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan 5. sıradaki Altay, yarın deplasmanda kendisiyle aynı puanda ancak bir basamak üzerinde yer alan spor'la karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'te başlaşacak müsabakayı yönetecek. Siyahbeyazlılarda eksik bulunmazken Alper Avcı, 18 kişilik kadroya sol bek Serkan'ın yerine forvet Hüsamettin'i dahil etti. Altaylı taraftarlar geçen haftaki Afyon deplasmanında olduğu gibi İstanbul'da da takımlarını yalnız bırakmayacak. Teknik patron Alper Avcı, 'e 3 puanla dönmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

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Altay, İstanbul deplasmanında
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