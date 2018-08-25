Altay, İstanbul deplasmanında

SPOR Toto 1. Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan 5. sıradaki Altay, yarın deplasmanda kendisiyle aynı puanda ancak bir basamak üzerinde yer alan İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'te başlaşacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek. Siyahbeyazlılarda eksik bulunmazken Teknik Direktör Alper Avcı, 18 kişilik kadroya sol bek Serkan'ın yerine forvet Hüsamettin'i dahil etti. Altaylı taraftarlar geçen haftaki Afyon deplasmanında olduğu gibi İstanbul'da da takımlarını yalnız bırakmayacak. Teknik patron Alper Avcı, İzmir'e 3 puanla dönmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

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