Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 87. Izmir Enternasyonal Fuarı'nda (IEF) geri sayım devam ederken, Izmir is dünyasında da fuar heyecanı yasanıyor. Bu yıl 'inovasyon-teknoloji' ana temasıyla 7 Eylül'de kapılarını açacak olan IEF ve öncesinde 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçeklestirilecek Izmir Is Günleri görüsmelerinden beklentileri bir hayli yüksek olan Izmir is dünyasının önde gelen oda baskanları, fuarın büyüyerek yoluna devam etmesi gerektigini ifade etti. Fuar'da bu yıl 'partner ülke' Sırbistan, 4 No'lu Hol'de yer alacak. 'Odak ülke' ise Hindistan olacak.

FUARLAR KENTİ İZMİR

Izmir Enternasyonal Fuarı'nın dünyadaki degisim rüzgarlarını Izmir'e ve Türkiye'ye tanıttıgını, yeniliklerin öncüsü oldugunu belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baskanı Ender Yorgancılar, dijitallesme çagında degisimin liderligini teknolojinin üstlendigini söyledi. Yorgancılar, "IEF kapsamında bu yıl gerçeklestirilecek olan etkinlikler, yeni isbirliklerinin temellerinin atılmasını saglayarak, dijitallesme yolunda ülkemize katkı saglayacaktır" dedi. Fuarlar ile Izmir'in özdeslestigini ifade eden Izmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Baskanı Mahmut Özgener, "Bugün Fuar Izmir ve kentimizde her yıl düzenlenen 40'dan fazla fuarı IEF'ye borçluyuz. Fuarın ticari boyutunu canlandırmak hepimizin görevi olmakla birlikte, organizasyonun kent hayatına kattıgı renk ve enerjinin kentteki 80 bin üyemize kazanç olarak yansıması da temennimizdir" diye konustu. Ege Ihracatçı Birlikleri Koordinatör Baskanı Jak Eskinazi, "Bu yıl Ticaret Bakanlıgı himayesinde düzenlenecek 'Izmir Is Günleri Toplantıları'nda yatırım yapmak amacıyla Izmir'e gelecek olan yabancı heyetler Izmir Enternasyonal Fuarı'na olumlu katkı saglayacak. Izmir Is Günleri Toplantıları'nda 1 milyar dolarlık ticari baglantı kurulması, Izmir'deki isletmelerin is hacmine olumlu katkı saglayacagına inanıyorum" seklinde konustu. Izmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birligi Yönetim Kurulu Baskanı Zekeriya Mutlu, "Ana teması 'Teknoloji' olarak belirlenen IEF'i Izmir esnaf teskilatının üyeleri de yakından takip edeceklerdir. Çünkü teknolojiyi takip etmek günün bir geregidir" ifadesini kullandı. Izmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baskanı Isınsu Kestelli, "Bu yılki fuarın teması 'inovasyonteknoloji', ortak ülkesi Sırbistan, odak ülkesi ise Hindistan olarak belirlendi. Ülke olarak inovasyonu konusmaktan inovasyon üretmeye hızla geçmemiz gerekiyor" dedi.