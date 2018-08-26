Bayram bereketi

günlük Kurban Bayramı tatili, Egeli turizmciye çifte bayram yaşattı. Ziyaretçi rekoru kıran turistik tesisler yüzde yüz doldu, kalacak yer bulamayan sahillerde konakladı. Plajlarda iğne atacak yer kalmadı. Otellerin yüzde yüz doluluğa ulaştığı bayram tatili süresinde beklenenin üzerine çıktıklarını belirten turizmciler, bölgedeki nüfusların 20-25 katını gördüklerini ifade etti. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Çeşme'nin nüfusu bu bayram 1.5 milyona ulaştı. Nüfusumuzun 25 katı diyorduk, 30 katını yakaladık. Hedeflediğimiz rakamın üzerine çıktık. Sıcaklığın 40 derecelere yaklaştığı turizm merkezinde tatilciler, otel ve pansiyon rezervasyonlarının günler öncesi dolması nedeniyle yer bulmakta zorlandı. Çeşmeli turizmci unutamayacağı bir bayram tatili yaşadı. Güzel havanın da etkisiyle Çeşme ve Alaçatı sokakları şenlendi. İlçede eylül ayında daha ekonomik fiyatlarla tatil fırsatları sunuyoruz. Yoğunluk eylül sonuna kadar devam edecek diye düşünüyoruz" dedi.

PAMUKKALE'DE REKOR

Travertenleriyle dünyaca ünlü UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Pamukkale'deki oteller, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, Pamukkale ören yeri ise tarihinde ziyaretçi rekoru kırdı. Ören yeri için günlük 15 binin üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirten Denizli Turistik Otelciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Kendi rekorumuzu kırdık. Güzel bir bayramı geride bırakıyoruz. Turizmcimizin yüzü güldü. Bundan sonra da aynı doluluğun devam edeceğini düşünüyoruz. Pamukkale turizmi sahil turizmiyle bir değil. Burada 12 ay süren bir turizm söz konusu ve aralık ayına kadar yoğun yerli yabancı ziyaretçi ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Bayramında etkisiyle birlikte 2 milyon 200 bin civarında ziyaretçi ile yılsonuna ulaşacağız. Bu da Pamukkale olarak tüm yıllar arasında en çok ziyaretçi alan yıl olacak" dedi.

ESNAF DA MUTLU

Kuzey Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz, "Kuzey Ege inanılmaz bir yerli turist akınına uğradı. Otellerimiz yüzde yüz doldu. Bu bayramın kalabalık olacağını bekliyorduk ama bu kadar izdiham halinde bir yoğunluğun yaşanacağını biz de tahmin etmiyorduk. Ama ekonomik anlamda çok güzel oldu. Ayvalık ve Sarımsaklı başta olmak üzere bütün esnaf ve turizmciler bu yoğunluktan son derece memnun" diye konuştu.

KAZASIZ ATLATTIK

9 günlük bayram tatilinde sadece Marmaris ve çevresinde neredeyse 2 milyon kişiyi ağırladıklarını

belirten Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (GETOK) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Marmaris başta olmak üzere güney sahillerinde doluluklarımız yüzde 100 seviyesinde geçti. Kazasız belasız kimseyi üzmeden müşteri memnuniyeti en yüksek seviyelerde tamamlanmış oldu. Biz de konaklama sektörünün temsilcileri olarak Allah bereket versin diyoruz" diye konuştu

. KUŞADASI DOLDU

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, "9 günlük bayram tatili Kuşadası'nda da dolu dolu geçti. Otellerimizde yer kalmadı hatta bütün uyarılara rağmen rezervasyonsuz gelenler sokaklara çadır açmak zorunda kaldı. Toplam 1 milyon ziyaretçi rakamlarını bulduk. Ama tatil devam ediyor. Eylül ve ekim ayında turizm Kuşadası'nda devam ediyor" dedi.