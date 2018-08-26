Bir doğa projesi bulutorman evleri

YILLARIN kazandırdığı deneyim ve müşterilerin kendilerine duydukları güvenle birlikte yollarına devam ettiklerini belirten Tanyer A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Taylan Tanyer, projenin doğayla iç içe konumda olduğuna dikkat çekti. Narlıdere'deki Asma Bahçeler'in ardından yapımı devam eden BulutOrman Evleri projesinin de büyük ilgi gördüğünü belirten Tanyer, konutların tamamına yakınının satıldığını ve anahtarları 2019 yılının ilk aylarında sahiplerine teslim edeceklerini dile getirdi.

DOĞA ILE IÇ IÇE

BulutOrman Evleri'nin doğayla iç içe ve ferah bir atmosfere sahip olduğunu hatırlatan Tanyer, projenin sosyal donatılarıyla da dikkat çektiğini vurguladı. 20 bin metrekarelik inşaat alanında yükselen BulutOrman Evleri'nde 1 + 1, 2 +

1 ve 3 + 1 daire seçenekleri bulunduğu bilgisini veren Taylan Tanyer sözlerine şöyle devam etti: "Eşsiz deniz ve vadi manzarasına sahip BulutOrman Evleri'nde doğalgazlı yerden ısıtma, ankastre ürünler, 2 adet klima, çatı bahçeleri, çocuk parkı ve oyun alanları, 5 katlı otopark, akıllı ev sistemi, kapalı ve açık yüzme havuzu, spor salonları, buhar odası, sauna, hobi alanları, toplantı salonları, sosyal alanlar, açık avlu ve çarşı gibi pek çok imkan yer alacak."