İzbeton’a kötü haber

TEMİZ İzmir Derneği, geçtiğimiz ocak ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZBETON hakkında imar ve çevre mevzuatına aykırı bir şekilde yıllardır faaliyetine devam ettiği, 'Geçici faaliyet belgesi' adı altında çok uzun yıllardır çevre izin belgesi ve işyeri çalıştırma ruhsatı olmaksızın çalıştırılmasına göz yumulduğu iddiası ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dernek yönetimi yaptığı başvuruda İZBETON yöneticileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İZBETON'dan sorumlu yetkililerin bu yolla görevlerini kötüye kullandıklarını öne sürerek cezalandırılmasını talep etti. Başsavcılık da iddiaları araştırması için İzmir Valiliği'ne yazı yazdı. Valilik de ön inceleme yapması için muhakkik görevlendirdi. Muhakkik yaptığı ön inceleme sonucunda İZBETON şirketinin kamu yararına hizmet eden ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu, herhangi bir kişinin yararına ya da zararına işlem yapılması söz konusu olmadığından İZBETON A.Ş Genel Müdürü Hüseyin Sezer hakkında 'görevi kötüye kullandığı' yönündeki iddianın sübut bulmadığını belirterek 4483 sayılı kanun uyarınca Sezer hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde görüş belirtti. Vali Erol Ayyıldız da muhakkikin hazırladığı ön inceleme raporu doğrultusunda karar verdi.

DERNEKTEN İTİRAZ

Bunun üzerine Temiz İzmir Derneği, İzmir Valiliğince hazırlanan 'soruşturma izni verilmemesine' ilişkin kararı İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Derneğin yaptığı itirazı değerlendiren 1. İdari Dava Dairesi, ön incelemenin eksik yapıldığına dikkat çekti. Mahkeme, gerekçeli kararında ön inceleme sırasında İZBETON A.Ş'nin kuruluş aşamasından itibaren sorumluluğu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli tüm sorumluların tek tek belirlendikten sonra bu kişiler hakkında alınacak ön inceleme oluru ile birlikte ifadelerine başvurulması gerekirken bunun yapılmadığı, dolayısı ile de konunun bir bütün olarak ele alınmayıp eksik incelendiğine vurgu yaptı. Derneğin itirazını kabul eden mahkeme, oybirliği ile Sezer hakkında soruşturma izni verilmemesi yönündeki kararın kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca eksikler tamamlandıktan sonra yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İzmir Valiliği'ne gönderilmesine karar verdi. Şimdi tüm gözler mahkemenin verdiği karar doğrultusunda yeni ön incelemeye çevrildi.