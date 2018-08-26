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’de dönüş kuyruğu

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Kuzey Ege’de dönüş kuyruğu
TATILLERINI Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yapmaya başladı.
Bu nedenle bazı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
, ve , hattındaki yollarda yoğunluklar yer yer 4-5 kilometre uzunluğunda araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Özellikle Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde şehir içi trafiği adeta durma noktasına geldi.
Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktalarda emniyet yetkilileri görev alarak, sinyalizasyonları devre dışı bırakıyor.
Ekipler, araç yoğunluğunu azaltmak için yoğun çaba harcıyor.
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Kuzey Ege’de dönüş kuyruğu
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