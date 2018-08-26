Saksı değil kupa

enizlispor'un Süper Lig'e ilk çıktığı 1983 yılında aldığı kupa ile birlikte çöpe atılan 10'a yakın kupanın bir vatandaş tarafından alınarak evinde saksı olarak kullanıp içerisinde fesleğen yetiştirdiği ortaya çıktı. Denizli 1. Amatör Ligi ekiplerinden Akkonakspor'un yönetim kurulu üyesi Hakan Karaca, akrabası Hüseyin Yılmaz'ın Babadağ ilçesi Karaçöpler Yaylası'ndaki evine bayramlaşma için gittiğini, bu evde Denizlispor'a ait 10'a yakın kupa gördüğünü belirtti. Bazılarının saksı olarak kullanıldığını görmesi üzerine kupaları incelediğini ve çok şaşırdığını anlatan Karaca, Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla'yı aradığını ve kupaları koruma altına aldığını kaydetti. Karaca, fesleğen ekilen kupaların

ön temizliğini yaptığını, inceleme için kulübe teslim edeceğini de aktardı.

"PAZARTESI ALACAĞIZ'

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, çöpe atıldıktan sonra vatandaşın evine götürerek saksı olarak kullandığı belirlenen kupaların, yeniden Denizlispor

müzesine kazandırılması için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Karaca, "Kupaların çöpe atılmasında kimin sorumluluğu varsa araştırıyoruz. Tespit ettiğimizde kulüp üyeliği varsa derhal iptal edilecek. Kayıp 10 kupa var. Pazartesi günü kupaları tesislerimizde teslim alacağız. Hangi sportif başarılara ait olduğuna bakacağız" dedi.