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‘Uçma’ hayalini kıtalara taşıdı

Uçma tutkusunu gyrocopter ile hayata geçiren , hikayesi ile dikkat çekiyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
‘Uçma’ hayalini kıtalara taşıdı

İZMIR'IN Çeşme ilçesi Alaçatı beldesinde eczacılık yapan 'nın uçuş tutkusuyla 'da gyrocopter uçuş eğitmenliğine uzanan öyküsü, hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere umut veriyor. Çocukluk hayali olan pilotluk için sınavlarına giren, başarılı olmasına rağmen boy ölçülerinin yeterli olmaması nedeniyle okula giremeyen Hakan Çetinkaya, uçuş hayalinden vazgeçmedi. Eğitim süreci boyunca havacılıkla yakından ilgilenmeye devam eden, eczacı olduktan sonra dünyada hızla yaygınlaşan gyrocopter ile tanışan Çetinkaya, "ultralight tipi döner kanatlı hava aracı" olarak tanımlanan gyrocopter için 'da eğitim aldı. Çetinkaya, gyrocopter ile bin 800 saat uçuş tecrübesine ulaşmasıyla yurt dışında da tanınır hale geldi. Kanada'da bulunan Airpro Gyro Uçuş Okulundan davet alan Çetinkaya, uluslararası eğitmenlik için sınava girerek başarılı oldu ve uçuş eğitmeni lisansını aldı. 'nin yanı sıra Kanada'da da gyrocopter eğitimleri vermeye hak kazanan Çetinkaya, bu ülkedeki uçuş tutkunlarına ders vermeye başladı.

'GURUR YAŞIYORUM'
İki yıldır Kanada'ya gidip gelen Çetinkaya, "Çok küçükken astronot olmak istiyordum, sonra pilot olabilme hayaliyle askeri okul sınavlarına girdim, o zaman boyum tutmadı. Yıllar sonra amatör olarak başladığım uçuş yolculuğunda Türkiye ve Kanada'da eğitmen olmanın unu yaşıyorum" dedi.

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‘Uçma’ hayalini kıtalara taşıdı
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