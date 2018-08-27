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3 puan istiyor

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Akhisarspor 3 puan istiyor

SPOR Toto Süper Lig'de ilk 2 haftayı 1 puanla geçen , bugün ligin güçlü ekiplerinden Medipol 'e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı yönetecek. Akigo'da sakatlığı bulunan Lopes ve Dany ile geçen hafta karşısında rakibine tükürdüğü için kırmızı kart görüp 4 maç ceza alan Seleznyov forma giyemeyecek. Ukraynalı futbolcunun yerine ileri uçta Elvis Manu görev yapacak. Ligde Başakşehir, 2 haftada 3, ilk galibiyetini elde etmeye çalışan Akhisarspor ise 1 puan topladı.

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Akhisarspor 3 puan istiyor
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