Akhisarspor 3 puan istiyor

SPOR Toto Süper Lig'de ilk 2 haftayı 1 puanla geçen Akhisarspor, bugün ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Akigo'da sakatlığı bulunan Lopes ve Dany ile geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında rakibine tükürdüğü için kırmızı kart görüp 4 maç ceza alan Seleznyov forma giyemeyecek. Ukraynalı futbolcunun yerine ileri uçta Elvis Manu görev yapacak. Ligde Başakşehir, 2 haftada 3, ilk galibiyetini elde etmeye çalışan Akhisarspor ise 1 puan topladı.

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